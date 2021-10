Melissa Paredes vive uno de los momentos más difíciles en medio de su separación de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, pues tras retirarse de la vivienda que compartían, el futbolista la denunció por abandono de hogar y aseguró que no sabía que la modelo se llevaría a su hija con ella.

Este viernes en declaraciones a “América Hoy”, la modelo no pudo contener su rabia por todo lo que viene pasando. Es así que se no se aguantó y llamó “expresidiario” a Jorge Cuba, padre de su aún esposo pues, según dijo, fue él quien le aconsejó que cambie la chapa del departamento en el que vivían juntos.

“Perdón (por quebrarse) Yo nunca quise que Mía pase por esto, yo acordé con él que esta separación no se iba a dar así, que ni siquiera un ‘ampay’, porque el me dijo: ‘Cuídate que no te vayan a ampayar... Si te siguen a ti o a mi nos fregamos’”, indicó entre lágrimas.

“Pero después cambió totalmente su parecer. Y yo entiendo perfectamente (que se sintió herido en) el ego de hombre, pero ¿meterse con su hija? (...) Y ahora ¿está haciendo esta bajeza solo para castigar a Mía? Porque la está castigando a ella, y a mí porque soy su madre”, agregó.

“A este señor lo único que le interesa son los bienes materiales: que pague la luz, ha hecho un show ayer cambiando las chapas de mi departamento, porque es mío y de él, y ambos pusimos dinero (para comprarlo). Yo no soy ninguna pobrecita, yo trabajo hace años, no soy una mantenida”, señaló tajante.

“Yo no entiendo porqué la gente se llena la boca diciendo cosas que no son (...) ¿Qué derecho tiene el señor de cambiar las chapas de la casa? ¿Asesorado por quién? por la persona que lo acompaña, un expresidario”, finalizó en referencia a las imágenes en las que se ve que Rodrigo va al cerrajero acompañado de su progenitor.

En el ojo de la tormenta

Melissa Paredes se ha visto envuelta en un escándalo de infidelidad que inició el pasado miércoles, luego que se emitieran unas imágenes en “Magaly TV: La Firme” en las que la modelo aparecía besándose con Anthony Aranda, su bailarín en “Reinas del Show”.

Tras ello, la influencer salió a aclarar -a través de un comunicado- que estaba separada de Rodrigo ‘Gato’ Cuba, su esposo, desde fines de setiembre; sin embargo, él hizo público un pronunciamiento en el que aseguró estar sorprendido por la decisión de Paredes.

La pareja continuó viviendo bajo el mismo techo y hasta celebraron juntos el cumpleaños de su hija, pero luego la modelo anunció su inminente divorcio. El último jueves se dio a conocer que el futbolista denunció por abandono de hogar a la actriz, quien se fue de la casa que compartían llevándose a su hija.

