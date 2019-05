Melissa Loza a Xoana González: "No puedes manchar el honor de una persona"

Melissa Loza habló sobre el reciente retorno a Lima de Xoana González, quien volvió después de un año y medio de permanecer en Argentina. Recordemos que las autoridades peruanas dictaron orden de captura y prisión efectiva contra la extranjera en el juicio por difamación que le entabló la modelo peruana.

"Ese es un tema en el que ya no tengo nada que ver. Esto que sirva para todo el mundo, porque no pueden mancillar el honor de una persona y denigrarla de esa manera sin fundamentos. No me parece, no está bien y así como existe una justicia divina, acá también hay leyes", indicó Loza.

Para la ex integrante de 'Esto es guerra' nadie puede ir por la vida manchando el honor de una persona. Fue en 2015 que González aseguró que la ex chica reality y el conductor Raúl Romero sostenían una relación clandestina.

"No puedes ir por la vida deslenguadamente hablando mal de nadie, sobre todo, manchando el honor de la persona", agregó.

Xoana González además tuvo que pagar una reparación civil de S/10 mil a la modelo como parte de la pena que la Corte Superior de Lima dictó en su contra.

