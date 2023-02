Mejor que nunca. El fin de semana, Melissa Loza celebró su cumpleaños en Ica al lado de su pareja Juan Diego Álvarez , sus hijas Flavia y Éríka. Y eso no fue todo: utilizó las cámaras de ‘América Espectáculos’ para revelar que tenía 40 años.

La chica reality aclaró cuál es su verdadera edad luego de ver que algunos medios que aseguraban que había cumplido 44 años.

“Acá está y para que hagan un close up este es mi DNI de 1983, por favor. Acá está ¿La gente no sé qué le pasa? De repente, un admirador o admiradora que quiere alterar ahí algo que no es, pero acá está la verdad”, declaró Melissa con DNI en mano.

De esta manera, la popular Diosa de ‘EEG’ puso final a las especulaciones que siempre han estado en torno a su edad.

