Mientras el cantante de cumbia, John Kelvin, continúa en prisión por una reciente agresión verbal a Dalia Durán, su supuesto abogado, Brigham Young, se presentó en el programa ‘Magaly TV La Firme’ para informar que estaba evaluando dejar su cargo como defensor legal del artista, pese a que no lo considera “una persona mala”.

Según el letrado, John Kelvin no se ha estado comportando de la mejor manera tras su salida de prisión: “Soy transparente, ha habido ciertas conductas que en su momento tal vez no han ido de acuerdo a mis principios que John en su momento ha tenido con una asistente que labora conmigo, eso no me corresponde, pero personalmente yo ya voy a conversar con él que han sido determinadas conductas para definir si lo sigo apoyando con el tema de la defensa”, declaró el abogado.

Al ser consultado, reveló que la trabajadora de la que habla es Alejandra Acha, una joven que incluso se presentó durante una audiencia entre el cantante y Dalia Durán.

“Ellos han tenido cierta cercanía, a mí no me corresponde mucho comentar del caso, no he estado en medio de ambos, pero sí he quedado en conversar con John (porque) he visto y las he documentado, conversaciones, ciertos mensajes que tengo que aclarar. No de violencia, pero sí han habido ciertos comportamientos que con mis principios no han ido de forma adecuada”, señaló Young, que no aclaró si se trató de una agresión o no.

Horas después de esta declaración, el cantante de cumbia salió a negar que Brigham Young se encuentre a cargo de su defensa legal.

Alejandra Acha desmiente a Kelvin

La joven utilizó su cuenta de Instagram para desmentir al cantante y confirmar que Brigham Young sí fue su abogado.

“Es completamente falso que el doctor Brigham no fue abogado del señor en cuestión (Jhon Kelvin), escribió la modelo en una de sus historias.

Captura de la historia del Instagram de Alejandra Acha

¿Quién es Alejandra Acha?

Alejandra Acha es una joven modelo, anfitriona y dueña de una licorería. Ha estudiado la carrera de Aviación Comercial, pero también es asesora legal, y justamente habría conocido a John Kelvin porque trabaja con el abogado que se encargó de su defensa.

De acuerdo a su versión, conoció al cantante de cumbia hace siete meses, cuando este ya se encontraba en la cárcel. Fue en ese momento que empezó a orientarlo en sus temas legales; sin embargo, no ha confirmado si entre ellos existe una relación amorosa.

Su nombre salió a la luz tras estar presente en la audiencia virtual del cumbiambero, donde discutió con Dalia Durán quien aseguró que era “la amante” de Kelvin y que lo conocía desde hace varios años, incluso indicó que se mandaban mensajes mientras ella estaba embarazada.