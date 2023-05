Melissa Klug se manifestó con respecto a las supuestas indirectas que Jefferson Farfán le estaría enviando a través de Instagram, luego de que se especulara ampliamente sobre un altercado virtual entre ellos. El exfutbolista publicó algunas historias en las que daría a entender que la madre de sus hijos no trabaja y dependería de la pensión que le envía él para subsistir.

En esa línea, la pareja de Jesús Barco brindó una entrevista al medio Trome en la que rechazó sentirse identificada por las publicaciones de Farfán, pero aun así anunció que tomaría medidas legales con relación a las acusaciones que se habrían manifestado en su contra:

“La verdad, es que no me siento atacada, ni aludida para nada en ninguna de sus publicaciones. Lo más importante para mí ya está sucediendo en el área legal y por ello prefiero ya no referirme al tema. Mi objetivo siempre será ver felices a mis hijos, no puedo comentar más”, precisó la ‘blanca de Chucuito’.

La empresaria explicó también que se encuentra luchando para cuidar la salud emocional de sus pequeños, a pesar de la polémica en la que se encuentra ahora mismo junto a su expareja.

