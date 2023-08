Les puso la cruz. El manager de Marisol , César Aguilar, no dudó en pronunciarse sobre los comentarios de Yolanda Medina y Angela Vera, quienes habrían cuestionado la reputación de la ‘Faraona de la cumbia’

“Cuando no te pueden destruir laboralmente tratan de destruirte por el lado personal, por el lado sentimental”, dijo el representante a ‘América Hoy’.

“Marisol es ícono de la cumbia en el Perú y las personas que han salido a hablar de ella nunca han logrado nada en la vida”, señaló César Aguilar.

“No sé por qué la señora tuvo que utilizar tantos calificativos en contra de Marisol, si uno sabe quién es no hay necesidad de agredir. Tú sabes lo has hecho y eres consciente de que no eres lo que, entre comillas, te señalan, entonces por qué tienes que ponerte en ese plan”, expresó el manager de Marisol.

Ante ello, la reportera le consultó si tomarían acciones legales en contra de las personas que habrían salido a declarar sobre la ‘Faraona de la cumbia’. “Sí, vamos a tomar (acciones legales) con estas dos señoras que han salido a hablar”, señaló Aguilar.

El representante de la cantante de la cumbia insinuó que Yolanda podría estar hablando de Marisol para conseguir proyectos laborales.

“Trabajo no necesitamos, no necesitamos ganar más público porque Marisol es una persona que trabaja todos los fines de semana, de repente otras personas sí necesitan un poco de trabajo y lo que ellos intentan es salir, de repente, a atacar a alguien y estar en boca de todos, pero Marisol no lo necesita”, aseguró.

César Aguilar también se pronunció por George Múñez, quien aclaró que era un hombre soltero cuando estuvo con la líder de ‘Alma Bella’.

“Un caballero no tiene memoria. Un hombre no se expresa nunca mal de una mujer y mucho menos si es la mamá de tu hijo... Todo el esfuerzo que ella hizo como padre y madre lo asumió de la mejor manera. Todo lo que ella logró no se lo regaló nadie”, finalizó.

