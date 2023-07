¿Las mentiras tienen patas cortas? El cómico ambulante Kille González, más conocido como ‘Pepino’, se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta y es que luego asegurar que no asistió al show de Danny Rosales y Dayanita por estar estudiando, Malú de la Vega decidió delatarlo y explicar por qué no llegó a esta presentación.

La exvedette habló para las cámaras de ‘Magaly TV: La Firme’ y contó que el artista no cumplió con esta presentación en el interior del país porque prefirió irse de fiesta y se encontraba en estado de ebriedad.

“Ese día él estuvo conmigo y tomó bastante. Yo le dije tienes que viajar y él me dijo: ‘voy a tomar una chela más y después me voy’. (…) Me fui y a las dos horas me volvió a llamar y me dijo: ‘Ven a mi casa, no voy a viajar porque a mí no me van a trabajar a la presión, así no trabajo yo’, no fue (al show) por una borrachera”, reveló la artista.

Lo tilda de infiel:

Malú de la Vega también arremetió contra ‘Pepino’ por jugar con sus sentimientos y asegura que luego de ser ‘ampayados’ por las cámaras de Magaly Medina, ambos continuaron viéndose hasta que hace unos días el cómico le terminó porque su pareja oficial llegaría a Lima.

“Él me citó en un hotel y cuando llegué me dijo que la chica ya tenía comprado su pasaje y que cuando llegue a Lima iba a descartarla. Nosotros nos seguimos viendo todo este tiempo”, enfatizó.