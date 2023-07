Jefferson Farfán recurrió a su cuenta de Instagram para anunciar que la lectura de sentencia de la demanda por difamación que interpuso contra Magaly Medina ya tiene nueva fecha, esto luego de ser suspendida el pasado 30 de mayo.

La ‘Foquita’ compartió a través de sus historias la citación a la audiencia, la cual se llevará a cabo el 14 de julio y que además tiene carácter ‘inaplazable’.

“Señálese fecha de lectura de sentencia para el día catorce de julio del año en curso a horas diez de la mañana, tal audiencia es inaplazable, y se llevará a cabo mediante el aplicativo Google Hangouts Meet”, dice el documento que el expelotero compartió con sus seguidores.

El documento de Farfán | Imagen captura de 'Instagram'





Farfán criticó suspensión de audiencia:





Como se recuerda, a finales de mayo, Jefferson Farfán expresó indignación tras ser informado que la audiencia donde se iba a dictar sentencia contra Magaly Medina había sido suspendida y que la jueza a cargo del caso había sido apartada.

El ‘10 de la Calle’ consideró que todo formaría parte de la estrategia legal de Magaly Medina para seguir dilatando el proceso en su contra a fin de que no se le sentencie. En ese sentido, anunció que tomará acciones legales contra quienes resulten responsables por este nuevo aplazamiento y llegará hasta las últimas instancias para encontrar justicia.

“Me veo en la necesidad de hacer con TOTAL INDIGNACION la correspondiente denuncia pública ante TAN BURDA Y NOTORIA MANIOBRA DILATORIA que atenta contra la correcta administración de la Justicia, sin el más mínimo reparo, porque no es una mera casualidad el exclusivo cambio de las dos jueces que veían los procesos interpuestos contra Magaly Medina. Me pregunto, ¿tanto es el poder de Magaly Medina? (…) Este es un partido que me jugaré a fondo y hasta el final”, concluyó.