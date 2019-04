¡De candela! 'Malena' y 'Elvira' listas para un duelo culinario [VIDEO]

'Malena' ( Mónica Sánchez) y 'Elvira' (Tatiana Astengo), las nuevas rivales de la serie 'De vuelta al barrio', tendrán un duelo culinario este domingo en el programa 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'.

En un adelanto en América TV, se aprecia a 'Malena' tratando de lucirse en la cocina, pero los gritos de 'Elvira' la desconcentran. incluso, su potaje estaba a punto de ser estropeado.

"La señora que viene con su mala vibra y me hace quemar el plato", dijo Sánchez.

Fuera de pantallas, Astengo comentó que aprendió un nuevo plato y que no le interesa conquistar a algún galán.

"Yo pensé que la iba a pasar peor porque no sabía qué me tocaría preparar, pero estuvo divertido. Además, aprendí a preparar a la rápida un plato nuevo, es que la mamá que me guió me dio indicaciones precisas y yo resolví con la presión del tiempo porque sé cocinar.

"No me interesa conquistar a nadie, ni por el estómago ni de ninguna otra manera. Hay que conquistarse a uno, primero", agregó.

'Malena' y 'Elvira' en un duelo culinario en 'Mi mamá cocina mejor que la tuya'. (América TV)

