El último 21 de septiembre muchas mujeres recibieron sus flores amarillas como parte de una tradición, cuyo origen proviene de la famosa telenovela ‘Floricienta’, sin embargo, Maju Mantilla fue una de las famosas que se quedó esperando este detalle.

Durante una conversación con Fernando Díaz en el programa ‘Arriba mi gente’, la conductora de televisión sorprendió al revelar que lamentablemente no fue una de las personas afortunadas en recibir el popular detalle.

“Por cierto, nunca las recibí, gracias. No recibí mis flores amarillas”, reveló Maju Mantilla entre risas sorprendiendo a todos en el set.

En otro momento, Maju Mantilla reconoció que, aunque no entendía el significado de esta tradición, le hubiera gustado recibirlas, declaraciones que muchos consideran como una indirecta a su aún esposo Gustavo Salcedo.

“Yo creí que solo era un girasol porque no entendía el por qué. Es lindo que te regalen flores. Yo no entiendo, pero igual me gustaría recibirlas”, dijo la la exmiss Mundo durante su programa matutino.