Andrea Llosa y Magaly Medina continúan enfrentadas y vuelven a evidenciar su enemistad públicamente. La conductora de “Nunca más” decidió responderle a la ‘Urraca’ luego que la ninguneara y dejara en claro que es ella quien elige a sus enemigos.

Lejos de ponerle fin a la polémica, la periodista aseguró en una entrevista que tampoco considera como enemiga a la conductora de “Magaly TV: La Firme” por la simple razón que no significa nada en su vida.

“No es mi amiga, ni enemiga. No es nadie”, señaló Andrea. Al ser consultada sobre si ella también elige a sus rivales, ella respondió: “Sí, pero también hay varios que me eligieron y yo ni cuenta”.

¿Qué dijo Magaly Medina?

Luego de las explosivas declaraciones de la conductora de “Nunca Más”, quien la llamó ‘angurrienta’ por criticar su entrevista a los familiares de John Kelvin, la ‘Urraca’ multiplicó por cero a su compañera.

“Sobre ese tema no hablaré, a los enemigos los escojo yo y no al revés. (¿En la interna te pidieron no hablar de Andrea?) Nadie me ha pedido nada, pero no me gusta darle color a cualquiera”, señaló la conductora de espectáculos a Trome.

Al ser consultada sobre si le incomodó que Andrea Llosa la llamara angurrienta porque quiere ser la única en abordar temas relacionados a la farándula, Magaly solo atinó a responder: “Sin comentarios”.