El pasado domingo Yahaira Plasencia tuvo una transmisión en vivo en Instagram junto a su productor Sergio George, donde hablaron de su nuevo tema musical y de varios puntos de la vida personal de la salsera.

En uno de los momentos, Plasencia aseguró que en un programa de televisiónn, en referencia a “Magaly TV: La firme”, la “destruirían” por sus comentarios en la entrevista. Sin embargo, Medina señaló no sentirse preocupada por ello.

“La verdad, ya no me desgasto, me falta saliva, voy a tomar agua. A mí, la ‘Yaha’ ya no me preocupa”, comentó.

Eso sí, criticó el hecho que se esté quedando en el Perú cuando anunció que iba a buscar ser una estrella internacional. “Va a hacer un programa de televisión aquí, cuando realmente nos anunció a todos que iba a estar buscando su internacionalización. Así que diga lo que diga ella y Sergio George, la cuestión es que se quedaron”, cuestionó la popular “Urraca”.

Magaly Medina sobre internacionalización de Yahaira Plasencia

Del mismo modo, Medina enfatizó que Plasencia reconoció que el motivo por el que está en “Esto es guerra” es por que tiene que “agenciárselas” y buscar ganar dinero en plena pandemia de COVID-19. “No hay conciertos y no hay forma de ganar dinero, al menos que tengas un financista, y que creo que no lo tiene”, sentenció.

Fiel a su estilo, Medina también mostró el momento que Yahaira le pide a su hermana que busque un filtro de Instagram que la ayude a verse “mejor” ante la cámara. “¿Han visto como cambia?”, se burló Medina al pedir que coloquen el clip de nuevo.

VIDEO RECOMENDADO

Magaly Medina se reencuentra con Jorge Benavides y cómico le hizo cruel broma a conductora

Magaly Medina se reencuentra con Jorge Benavides y cómico le hizo cruel broma a conductora