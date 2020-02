Magaly Medina arremetió contra Karen Schwarz luego que la conductora de Mujeres al Mando amenazara con el dedo a Rodrigo González por supuestamente haberse metido con su hija. En la edición de anoche de su programa, la periodista señaló que presentadora está victimizándose para tener rating y aseveró que ‘Peluchín’ en ningún momento se burló de la pequeña Antonia.

“A él que no se le escapa nada, evidenció que a Karen Schwarz prefiere ver a Jazmín Pinedo en Esto es Guerra. Tapó, como lo hacemos todos en televisión, la cara de la menor. Cubrimos sus rostros porque los padres no nos dan la autorización. Eso lo sabe muy bien Rodrigo, quien ha estado en televisión por muchos años. Yo no nada de malo. Todos los programas lo hacen. Cuando hablamos de Melissa Klug y sus niños, lo publicamos. Sacamos fotos de su Instagram, hablamos de ella, rajamos de ella y están ahí. Cuando publicamos acá fotos de Farfán con sus niños, les tapamos la cara. Estamos rajando del padre famoso, pero les tapamos la cara a los niños. Rajamos el look de una celebridad peruana que está con sus hijos y les tapamos la cara a los niños. Eso no quiere decir que estamos insultando o denigrando a estos niños", resaltó.

Asimismo, Medina precisó que Latina, ex casa televisora de González, ha emprendido una “campaña de destrucción” en su contra.

"Se han agarrado de este pretexto en Latina y han hecho toda una línea editorial hoy en contra de Rodrigo González. Yo no sé si esto lo decide la gerencia general de un canal que es consciente que una sola persona que en redes sociales tiene más vistas que cualquiera de sus programas en el día. Sumando todos sus programas, creo que tienen las vistas que Rodrigo González tiene diariamente. Es algo para envidiar. Más de 615 mil personas lo ven, es como tener 12 puntos de rating diario. Él ha logrado crear, después que salió de Latina por decisión propia, un espacio propio en redes sociales. Le tiemblan tanto en Latina porque los ha desacreditado. Ha puesto en evidencia cada error, cada falta de creatividad, cada bestialidad, cada conductor improvisado que tienen, cada pachotada que cometen como la contratación del polémico Nicola Porcella. Parece que Latina ya no lo soporta más y ha emprendido una campaña de destrucción en su contra”, indicó.

“Saben la amistad que me ha unido a lo largo de los años con Rodrigo González. Lo conozco desde que tenía 17 años. En este turbulento mundo de la televisión, en el que de alguna manera yo lo traje, nos hemos disgustado, nos hemos peleado y tuvimos diferencias. Él es competitivo y yo también. Tenemos caracteres fuertes y a veces hemos preferidos dejarnos de ver por un tiempo. Sin embargo, nosotros que venimos conversando hace un tiempo, hoy hemos tenido una larga charla. Ustedes se preguntan por qué el no está acá. Nosotros no nos vamos a juntar para hablar solamente porque un grupo de improvisados está tirando barro con ventilador por todos lados. Esa no es la fórmula. No sé quién dirige Latina, pero esa no es la fórmula de acabar con alguien. Este tema ha convertido a todo un canal de televisión contra una sola persona. ¿Por qué ese ataque? ¿Por qué esa fiereza? ¿Por qué han salido esos ratoncitos, esas cucarachitas de la cloaca? ¿Por qué han empezado a disparar monos con metralletas contra una sola persona? Mañana tendrán rating. Tendrán lo que les ha sido escaso. Lo tendrán hablando de Rodrigo González. Un Rodrigo González no lo pueden hacer ni diez de estos monos de circo. Por favor, no dramaticen que la gente no es estúpida. Por qué subestiman la inteligencia de nuestro público. Los televidentes son personas inteligentes”, agregó.

FALTA DE RATING

Para Magaly Medina, la conductora de Mujeres al Mando está hablando sobre ‘Peluchín’ porque su programa necesita rating.

“Esto se ha pasado de la raya. Rodrigo González hace evidente los errores, malas contrataciones y el poco rating de Latina. ¿Por qué hoy todo el canal le ha dado de alma? También hay otro factor, no hay rating. Hablar de Rodrigo González es rating, hablar mal de él es rating. Victimizarse también es rating. Han hecho un melodrama de nada. Era una cebollera total. Qué le hicieron a la niña, dije yo. Qué cosa hizo Rodrigo. Se han rasgado las vestiduras, llorar y amenazar con demandas. Poco más le dicen a Rodrigo que él debería estar en la cárcel", dijo.

Además, la periodista negó estar defendiendo a González porque están unidos por una amistad y también descartó tener algo en contra de Schwarz.

“Hay una exageración poco sana e irresponsable. No hay que ser más papiza que el Papa. No tengo nada con Karen, la saludo cuando nos encontramos. Me cae muy bien ella y su esposo. Pero entre gitanos no nos vamos a leer las manos. Veo y me pregunto dónde está la burla. Han querido sobreactuar y dramatizar. Decirle algo así a Rodrigo es tener las portadas aseguradas mañana y en Mujeres al mando necesitan eso. Están muy mal y Rodrigo lo evidencia todos los días. Eso debe dolerles. No estoy defendiendo a Rodrigo porque somos amigos. Cuando he tenido que decirle algo, se lo he dicho. Pero acá no hay nada, es buscarle tres pies al gato. Dónde está la burla a su pequeña hija. Si han querido emprender una campaña de desprestigio contra él, sean más honestos”, expresó.

Finalmente, Medina señaló pidió que no se juegue con los televidentes.

"Van por ahí botando barro y lodo. Latina se ha convertido en una cloaca. No tienen credibilidad. Nadie les manda ni siquiera una carta notarial escrita en papel higiénico, porque ha nadie les importa lo que dicen. Sean honestos No están haciendo una telenovela mexicana, están haciendo un programa. Hoy tendrán rating, pero mañana volverán a su triste realidad. Pasado igual, así hasta que desaparezcan de la televisión. No hay que manipular a la gente porque se trata de una mujer embarazada. Está en todo su derecho, pero hay que ponerlo todo en un contexto real”, concluyó.