Le pide que se ubique. Yahaira Plascencia sorprendió a todo el Perú luego de que, en una entrevista en el extranjero, se proclamara como la “única peruana mujer haciendo salsa”. Esto porque existen una gran cantidad de mujeres talentosas en el rubro y quien no se guardó nada para recordárselo fue Magaly Medina.

En su programa, la ‘Urraca’ no se guardó nada y aseguró que en el Perú existía mucho talento en este rubro de la música, a las cuales la ex de Farfán estaba ninguneando.

“Está desubicada Yahaira, si anda diciendo en el extranjero que es la única salsera peruana. ¿Cómo va a decir eso y fastidiar a otros talentos que cantan mucho mejor que ella acá? Como Amy Gutiérrez, Daniela Darcourt, la Torpoco, Kate Candela. Hay tantas buenas cantantes acá, la única mala cantante aquí es ella”, aseguró Magaly en su programa.

“¿Es la única peruana haciendo salsa? No. No es la única peruana haciendo salsa. Acá hay muy buenas salseras, muy buenas cantantes y eso es ser egoísta y hablar de que en el mercado tú no tienes competencia y sí la tienes, y la tienes buena. ¿Cómo llegaste a los Premios lo Nuestro? No lo sabemos. Lo cierto es que acá sí hay talento”, agregó.

La conductora de Magaly TV La Firme no dudó en descalificar a la ‘Yaha’, asegurando que hay mujeres más talentosas en el rubro de la salsa a las que ella no podía superar.

“Ella no tiene la voz que tienen otras muy buenas cantantes, talentosísimas peruanas en el mundo de la salsa, me quedo corta a la hora de mencionarlas a todas, pero hay muy buenas”, concluyó.

