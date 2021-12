La integrante de “Esto es guerra”, Luciana Fuster, se mostró afectada frente a las constantes especulaciones sobre su vida privada. Esto luego que se mostraran imágenes suyas en una reunión en la que coincidió con su compañero de programa, Diego Rodríguez.

En recientes declaraciones a América Espectáculos, la joven influencer no pudo contener las lágrimas al referirse a las críticas en su contra y aclaró que pese a ser una figura pública, su vida no tiene porque ser el centro de las especulaciones.

“No entiendo quien puede tener la libertad o la autoridad de menospreciar tu apellido, tu trabajo, de calificarte como persona. Yo no los conozco, ellos no me conocen y no tienen ni idea de lo que yo hago en mi casa, si quieren agarrar y destruirme, minimizarme y chancarme por lo que ellos inventan de mi vida privada están súper mal”, manifestó Fuster.

“Yo ya estoy harta, cansada. No es posible que donde esté, con quien esté, siempre hay alguien con teléfono en mano que se dedica a grabar. La gente no tiene nada más que hacer que ver a alguien conocido y grabar, lo peor es que los programas que venden estos rumores arman y venden toda una historia como si fuera cierta. Yo estaba en un fin de semana con un grupo de amigos, pero obviamente van a agarrar eso que salí con Diego”, agregó.

Luciana Fuster

Asimismo, Luciana Fuster explicó el motivo por el que ella regresó en el mismo taxi que su compañero de programa y aclaró que le están generando una mala imagen a raíz de las especulaciones.

“Si yo me regreso en un taxi con Diego o quien quiera es porque yo quiero regresarme acompañada de algún lugar, la fiesta a la que fuimos era en Pachacamac, no tengo porque regresarme sola y no tengo porque esconderme de nadie. No puedo quedarme callada porque la imagen que me están haciendo es la que me viene perjudicando año tras año”, precisó la modelo.

