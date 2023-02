La cantante Leslie Shaw se presentó en el programa de entrevistas de Verónica Linares y admitió que no quiere ser madre, pues no es una de sus metas. Ante esto, la periodista cuestionó sus razones para no tener hijos.

Después de que Leslie revelara que la relación de sus padres es muy unida, la conductora de televisión le preguntó que si a ella no le gustaría tener un familia como la suya.

“No sé me da mucha ansiedad de tan solo pensarlo (tener hijos)”. A lo que la periodista le pregunto: ¿Qué, la responsabilidad?”. Y Leslie Shaw dijo: “No sé, todo, la panza, las estrías, la crianza, creo que no estoy preparada psicológicamente en esta vida, tal vez en mi otra vida”.

Luego de oír algunas de las razones por la que la artista no quiere tener hijos, Verónica admitió que ella solía pensar de igual manera.

“Yo pensaba como tú (…) todo eso para la maternidad y ahora tengo dos hijos. Pero, claro, pensaba eso a los 30, 33 y cambié de opinión cuando me dijeron que no iba a poder ser mamá nunca”, dijo Linares.

La intérprete de ‘La Faldita’ dijo que ella celebraría si es que le dijeran que no puede tener hijos y agregó que conoce a muchas mujeres en Miami que tampoco quieren ser madres, a lo que la periodista respondió que “bueno, es otra sociedad”.

Adicionalmente, Leslie Shaw dijo que no quiere complicarse la vida. “Tengo otras responsabilidades como mi carrera, mi vida, mis metas, mi novio, mi casas, mi empresa, mi familia, mi perrito”.