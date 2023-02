Luego de acaparar las portadas de los medios de espectáculos tras ser vinculada a Tommy Mottola, esposo de Thalía, Leslie Shaw se presentó este lunes 6 de febrero en el programa de Magaly Medina para desmentir los rumores que la señalan como la persona que destruyó el matrimonio de la mexicana.

Tras asegurar que no conoce en persona al multimillonario, la intérprete de la “Faldita” dijo estar sorprendida por esta falsa noticia que la ha puesto en el ojo de la tormenta. Además, señaló que desconoce el origen del rumor.

Leslie Shaw aclaró que cuando grabó el tema “Estoy soltera” en el 2019, nunca se cruzó con el esposo de Thalía en el set de grabación ni en la disquera.

“Thalía es super linda, ella me empezó a comentar en mis fotos, empezamos a conversar por redes, siempre hubo un respeto. (¿Conociste a Tommy Mottola?) Nunca, nunca en mi vida lo he conocido, nunca lo he visto”, señaló.

En otro momento, Leslie aseguró que Tommy Mottola no es de su tipo. “A mi me gustan los chibolos”.

¿Cómo reaccionó el novio de Leslie Shaw?

Durante la entrevista con Magaly Medina, la cantante contó que su prometido, más conocido como El Prefe, ha tomado con humor esta polémica e incluso le recomendó lanzar su álbum antes de lo previsto para aprovechar la atención de público.