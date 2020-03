A su arribo a nuestro país y una vez que Leonard León confirmó que era portador del coronavirus, personal del Ministerio de Salud (Minsa), ataviados según el protocolo de seguridad sanitaria, acudió al condominio en San Miguel donde reside el cumbiambero y desinfectó sus áreas.

Hasta donde se conoce, el cantante reside en el condomino Parque de la Huaca y precisamente allí, cumple cuarentena obligatoria como paciente con COVID-19.

“Covid-19 no me matará”

Leonard León regresó de Italia y fue entonces que empezó a presentar los primeros síntomas de coronavirus como fiebre. Entonces se sometió a una prueba y dio positivo para coronavirus.

A parte de estar aislado en su hogar, el artista indicó que viene siendo monitoreado por los médicos y que toma panadol cuando su temperatura asciende.

Leonard Leon, en supuesta imágenes, fuera de su casa. (Composición)

“Los doctores me han dicho que el coronavirus no me va a matar, pero debo seguir todas las recomendaciones”, sostuvo.

¿En cuarentena?

El cantante decidió echar por tierra los rumores y publicó imágenes del aislamiento social obligatorio como parte de las medidas para evitar contagiar a sus vecinos.

“Estas son las imágenes de ingreso a mi torre, completamente protegido y para cumplir con la orden de aislamiento”, indicó como mensaje en unas de las fotos.

Recordemos que una vecina lo denunció, por supuestamente, estar paseando por los alrededores del condominio pese a saber que padece COVID-19.