Directa. Laura Spoya está segura de que una infidelidad en su relación no la perdonara y que su esposo, el mexicano Bryan Rullan, lo sabe, ya que tienen las “reglas claras”.

“Nosotros tenemos las reglas claras. El día que se te dé por tener una ‘canita al aire’, pues adiós. No doy segundas oportunidades y él tampoco. Si tienes que cuidar a una persona para que no te saque la vuelta es porque no es para ti”, dijo a Trome.

Pese a que él le lleva trece años, la integrante de ‘El Gran Chef: Famosos’ asegura que vive tranquila porque tienen mucha confianza, lo considera su ‘alma gemela’. Contó que viven en México, pero siempre van a Perú una temporadaLlevan seis años de casados, ocho juntos y tienen dos hijos.

Asimismo, señaló que ambos comparten un asunto peculiar: tienen déficit de atención, por lo que cuenta que son una pareja ‘post it’: “pegamos papelitos en la ventana, en el espejo, la cocina, para no olvidarnos de nada y ya hasta nos reímos”, señaló.

Sobre tener más hijos, la exreina de belleza no piensa tener más, ya que se ligó las trompas cuando dio a luz. Así terminara con su esposo, Laura contó que reharía su vida viajando.

