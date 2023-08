Luego del reciente ampay del esposo de Maju Mantilla, Gustavo Salcedo, con una joven en situaciones comprometedoras, la psicóloga Laura Borlini dio su opinión con respecto al comportamiento del exdeportista.

Como se recuerda, ayer el programa ‘Magaly TV: La firme’ mostró las imágenes donde se le ve a Gustavo en compañía de Mariana De la Vega entrando al Westin y despidiéndose de forma peculiar en un auto. Se vio cómo conversaban dentro de este y, luego, cómo se despiden un rato considerable. También se supo que este le daba likes solo a las fotos sexis de la chica, donde ella salía en ropa interior.

Al respecto, Laura lamentó la situación y señaló que la actitud del también ingeniero es cuestionable, pues si bien él no es una figura pública, al estar casado con una, hay ciertas precauciones que se deben tener para evitar problemas: “El hecho de tener una pareja famosa y super conocida. El hecho de subirte a una camioneta con otra mujer y entrar a un hotel, aunque no hagas nada malo o bueno, para evitar problemas, mejor no lo hago. Igual se pueden evitar este tipo de situaciones para evitar cosas que no son”, contó a Magaly.

Sobre los likes, Borlini los desaprueba, ya que siente que es una falta de respeto, pese a que hayan personas que crean que es normal: “Sí me parece incómodo. Sabes, me da pena pensar en Maju en esta situación si es que no estaba al tanto. Debe estar pasándolo realmente mal. La decepción es tremenda”, dijo en vivo

Asimismo, se solidarizó con Maju y le mandó todo su apoyo, así como aconsejó tener presente que los matrimonios no siempre duran para toda la vida, para ella, lo más importante es tener claro que la vida continúa, solo se debe pasar página de la mejor manera posible.

VIDEO RECOMENDADO