Paolo Hurtado y Jossmery Toledo se encuentran en el ojo de la tormenta tras protagonizar un nuevo ‘ampay’. En su programa, Magaly Medina emitió imágenes inéditas de la tremenda fiesta que el ‘Caballito’ organizó en una casa de Santa Eulalia para celebrar el cumpleaños de la expolicía.

El jugador del Cienciano habría decidido oficializar su romance con la exchica reality y es que a la reunión familiar también asistió su papá César Hurtado, hermanos y hasta sus cuñados, lo que indica que su romance ya fue aceptado por su familia.

Según la ‘Urraca’, el futbolista no escatimó en gastos para engreír a la modelo por su onomástico y no sólo alquiló búngalos para hospedar a los invitados sino también contrató una orquesta para hacer bailar a sus invitados.

A diferencia de Paolo Hurtado, Jossmery Toledo solo estuvo acompañada por una amiga y llevó hasta su perrito a la celebración.

¿Qué dijo la esposa de Paolo Hurtado?

Luego de que se hiciera público la promoción del nuevo ‘ampay’ protagonizado por Jossmery Toledo y Paolo Hurtado, Rosa Fuentes, su todavía esposa, se ha pronunciado fuerte y claro en su cuenta de Facebook. En su red social compartió un extenso mensaje en el que agradece el apoyo que viene recibiendo por parte de sus seres queridos.

“Quiero que sepan que estoy bien, ya me enteré de la noticia que va a salir. Gracias por la preocupación, las llamadas y los mensajes. La verdad no me sorprende, son dos personas que no tienen vergüenza y si quiera un poco de respeto hacia los niños y una mujer embarazada. Son tal para cual. Ellos sí se merecen”, se lee en una parte del comunicado.

“Esto no me humilla más, si eso era lo que querían lograr, esto me hace más fuerte y más segura de la decisión que tomé. Solo espero que el papá de mis hijos y mi aun esposo, ceda y concilie, que no haga más daño y que nos deje avanzar a nosotros también, que conteste a mi abogada para terminar los trámites legales” (...) “No les daré el gusto de perder a mi bebé, si eso es lo que buscan. Yo estoy fuerte y firme, soy lo único que les queda a mis hijos, al parecer al papá ya lo perdieron”, finalizó Fuentes.