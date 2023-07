En una reciente entrevista, Korina Rivadeneira se puso nostálgica y expresó su deseo de volver a Venezuela, su país natal. La modelo explicó qué es lo que más extraña del país llanero y reveló que viene planeando un viaje con Mario Hart, su esposo.

En sus declaraciones, la venezolana recordó las reuniones familiares que solía disfrutar y no dudó en aceptar que añora esos momentos.

“Lo que más extraño es a mi familia, las reuniones familiares, eso era para mí mi momento feliz y después extraño las playas. Estamos planeando un viaje porque quiero que conozcan” , expresó a ‘Wapa’.

A pesar de su nostalgia, Korina aclaró que no tienen intenciones de establecerse en Venezuela junto a Mario Hart y sus dos menores hijos.

“Mario me dice ‘Otra vez me va a hablar de Venezuela’ y yo: ‘Pero es que tienes que entenderme, ¡Por favor! ¡Necesito que vayas!’ Así que cuando él vaya, él me va a entender por qué tanta nostalgia” , añadió.





