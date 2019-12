¡Volteó la página! Katty García celebró la Navidad en los Estados Unidos al lado del hombre que sería su nueva pareja, esto tras haber anunciado hace unos meses el fin de su matrimonio con Karim Vidal.

A través de sus historias de Instagram, la ‘Toñita del Rímac’ publicó una fotografía donde se luce sonriente al lado de un hombre de identidad desconocida. “Merry Christmas” se lee en la foto, en la que ambos tiene una mirada cómplice y posan frente al árbol brindando con espumante.

En el mismo evento estuvo Antonio, el hijo que legalmente figura como de Katty García y su expareja, Karim Vidal. Como se recuerda, la propia Karim ha señalado en numerosas oportunidades que la modelo no le permite ver al menor y la última vez que se pronunció sobre el tema, reveló que no pasará una “Feliz Navidad” porque la última vez que pasó tiempo con el menor fue hace cincuenta días.

La imagen confirmaría lo que Karim Vidal denunció hace unas semanas: que la relación entre ambas acabó porque la exchica reality inició un romance con un hombre.

“Yo me quedé sola cuando ella se fue a vivir con su marido. ¿Quiere acaso ella que muestre eso? Yo no vivo con nadie más. ¿Ella podrá decir lo mismo?”, preguntó hace solo unas semanas, confirmando que luchará por la custodia compartida de Antonio.

“Yo reclamo a mi hijo, yo no reclamo tu vida con tu amigo en sus fiestas, con tu madre y su familia, yo solo reclamo a mi hijo, verlo, criarlo, solo eso. Tú y tu novio no me interesan”, finalizó su mensaje.

Fin de un matrimonio

En octubre de 2019, Katty García ponía fin a las especulaciones a través de un comunicado que compartió en sus redes sociales, en el que confirmaba el final de su matrimonio con Karim Vidal luego de varios años juntas y un hijo en común.

“Los leo a todos y para evitar especulaciones quiero confirmar lo que mucho se dice sobre mi relación: Karim y yo estamos separadas. No es fácil para mí hablar sobre esto. No quería hacerlo, pero es necesario. Lo demás queda reservado en familia. Ella y yo llevamos la fiesta en paz por el bien de Antonio y eso es lo que más importa. Cariño y respeto siempre habrá", señaló en ese momento la exbailarina.

Katy García habla sobre el fin de su relación con Karim Vidal