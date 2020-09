La periodista Juliana Oxenford utilizó sus redes sociales para desmentir que se haya contagiado de COVID-19. A través de su cuenta de Facebook, la conductora de “Al estilo Juliana” de ATV Noticias, compartió un mensaje de tranquilidad para sus seguidores.

“Parece que esta pandemia ha hecho que varios alucinen, los trolls se reactiven y las mentiras se vuelvan tan constantes que -desgraciadamente- muchos terminan creyendo en cualquier tipo de falacia”, escribió al inicio de su mensaje en Facebook.

“Primero me inventaron que cobraba plata del gobierno, en una semana pasé de Vizcarrista a Fujimorista (ja) y ahora salen con que tengo COVID. Lo más triste es que hay gente que se lo cree. Cuando haya algo que comunicar, créanme que se enterarán por mí”, añadió Oxenford.

En tan solo una horas desde su publicación, el mensaje de Juliana Oxenford ha recibido más de cuatro mil reacciones y cuenta con cientos de comentarios que celebran que se encuentre bien de salud.

Por otro lado, la periodista está a poco de convertirse en madre por segunda vez, por lo que se animó a compartir con sus seguidores de Instagram cómo ha decorado el cuarto de su futuro bebé. Dejó en claro que ella misma eligió los detalles y no necesitó de canjes.

“A raíz de que me convertí en mamá, descubrí cuanto me gustaba decorar. Durante tres meses me encargué de preparar el cuarto de María colocando como protagonista a un árbol de madera que coloque en la pared principal”, manifestó en Instagram.

“Siete años después, tocó construir el espacio donde recibiría a Mateo y - luego de sacar algunas referencias, buscar por aquí y allá lo que se me iba ocurriendo - finalmente lo terminé. Habitación lista, sin ayuda de decoradora, sin canjes y mamá feliz con los resultados”, agregó.

