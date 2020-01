Juliana Oxenford usó sus redes sociales para arremeter nuevamente contra Milagros Leiva. La conductora de ATV, por intermedio de su cuenta de Twitter, contestó a su colega y aseguró que “ella no es mezquina” y que sí recuerda su ‘trabajo’.

La periodista Oxenford señaló que tiene memoria con respecto a un titular generado por Milagros Leiva y le recordó la vez que aceptó haber pagado 30 mil dólares para acceder a una entrevista exclusiva con Martín Belaunde Lossio.

“Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: ‘periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia’”, escribió Oxenford en referencia a las declaraciones de su colega, quien ninguneó su trabajo y señaló que no recordaba alguna entrevista o titular memorable de ella.

Pues yo no soy mezquina y reconozco que recuerdo alguno de sus titulares. Por ejemplo: “periodista paga $30 mil dólares a prófugo de la justicia”. https://t.co/4psDaT46Ie — Juliana Oxenford (@JulianaOxenford) January 17, 2020

¿QUÉ FUE LO QUE DIJO MILAGROS LEIVA?

Esta semana, Juliana Oxenford aclaró que no es el “serrucho” de Milagros Leiva en ATV, casa televisiva que dejó para enrolarse a las filas de Willax TV, y dejó en claro su poca afinidad por su colega, a quien considera le gusta “jugar sucio” señalando que le “robaba” entrevistados cuando ambas trabajaban para RPP.

Ante esto, Leiva salió a responder y señala que está sorprendida por las declaraciones de Oxenford.

“La radio, la televisión y la prensa escrita son medios muy competitivos. Yo no tengo la culpa que algunos personajes políticos, deportistas o el mundo del entretenimiento prefieran venir a mi programa... Que vayan o no a tu programa no significa que tú juegas sucio. Me ha sorprendido lo que ha dicho Juliana (…) Yo vengo a una chamba a trabajar, si en el camino hago amigos, maravilloso. No soy serrucho de nadie”, expresó en Radio Capital.

Asimismo, restó importancia la trayectoria de su colega y señaló que para ella “no es un referente periodístico”, pues no recuerda haber visto una entrevista “memorable” de la también periodista.

“No recuerdo una entrevista memorable de Juliana. No la sigo... Me parece una chica guapísima, pero ella nunca ha estado en mis referentes periodísticos. No recuerdo los titulares de Juliana”, acotó.