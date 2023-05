Dejando atrás el dolor que le causó el escándalo por la infidelidad que sufrió, Rosa Fuentes decidió celebrar por todo lo alto su cumpleaños número 35, que tuvo la presencia de amigos, familiares y una sorpresa que habría sido enviada por su aún esposo Paolo Hurtado.

En el programa ‘América Hoy’, Rosa Fuentes confirmó que uno de los mariachis que llegaron a su cumpleaños le dijo que la ‘sorpresa’ vino del futbolista de Cienciano del Cusco.

“Es lo que me dijo el mariachi (que llegaron de parte de Paolo Hurtado), no sé si será cierto o no, eso es lo que dijo, de repente lo dijo de la boca para afuera, no creo que haya sido parte de la sorpresa que organizó mi familia”, expresó Fuentes.

Rosa Fuentes dijo que tomaba esta sorpresa como si “viniera por parte de sus hijos”.

Además, al ser consultada sobre si recibió un ramo de rosas por el Día de la Madre por parte del jugador, confirmó que recibió tulipanes y rosas.

Sin embargo, negó que con estos regalos vaya a retomar la relación con Hurtado.

“No hay forma, por el momento no, sinceramente no lo creo”, expresó.

Como se recuerda, Paolo Hurtado fue ampayado siéndole infiel a su esposa con Jossmery Toledo. Cuando Rosa Fuentes se enteró del engaño tenía algunas semanas de embarazo.