En un video filtrado y trasmitido por el programa ‘Amor y Fuego’, se presentó la declaración de John Kelvin antes que el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Corte Superior de Justicia de Lima lo sentenciara a 21 años de cárcel, a tomar obligatoriamente terapia y a pagar la suma de S/. 10 000 como reparación civil a Dalia Durán .

Kelvin mencionó frente a la justicia que él llevaba 13 años de matrimonio y no estuvo inmerso en ese tipo de situaciones “me siento muy arrepentido, muy apenado por estos nueve meses que llevo ya privado de mi libertad”.

“Como lo decía y vuelvo a repetirlo... Sí, soy culpable del delito de violencia familiar, pero por el delito de violación sexual no”, refirió el artista ante el Primer Juzgado.

Ante ello, su expareja Dalia Durán dio marcha atrás a una de sus denuncias y mencionó que hizo la ampliación de tal denuncia por pedido de su abogado de ese momento. “Hice la ampliación de una denuncia que nunca debí hacer porque no estaba informada totalmente de lo que conllevaba ese tipo de denuncias”, agregó.

“Yo recién vengo a tomar conciencia de todo lo que he ocasionado con esta ampliación. Lo que yo hice fue después de dos días, porque me lo solicitó el abogado que tenía en ese momento. Yo niego totalmente que el padre de mis hijos me haya forzado a tener relaciones sexuales esa noche”, reveló Durán.

El cantante fue denunciado por agresión y violación por su expareja, Dalia Durán hace 9 meses. (Foto: Andina)

Incluso, Dalia Durán precisó que lamentaba lo que había ocasionado al realizar la ampliación de su denuncia: “Yo lo niego totalmente, yo lo dije en mi cámara Gesell, lamento mucho que haya llegado a tanto porque fue una mala información mía por estar mal asesorada en ese momento”.

John Kelvin tras ser sentenciado a 21 años de prisión

A través de su cuenta en Facebook, el cantante se pronunció sobre la sentencia de 21 años que le impuso el Poder Judicial por agredir física, psicológica y sexualmente a su expareja y madre de sus cuatro hijos, Dalia Durán.

En un comunicado, el cumbiambero cuestionó a las autoridades judiciales al considerar que se está cometiendo una injusticia solo porque su caso cobró notoriedad debido a que es un personaje público.

“La justicia para mí es diferente, jueces no aplican justicia (…) me han condenado a 21 años, situación que no aceptaré porque me considero inocente y agotaré todos los medios y mecanismos legales que la ley me da para defenderme”, cuestionó John Kelvin.

Según explicó el cumbiambero, el magistrado a cargo de su caso no tomó en cuenta la declaración de Dalia Durán cuando se rectificó al señalar que no existió abuso sexual.

“La agraviada Dalia Durán manifestó que jamás existió el delito de violación sexual, y que fue motivada por terceros para dar esta versión, sin embargo, los jueces no han valorado esta declaración y, de manera abusiva, ilegal e ilegítima, me han condenado a 21 años”, acotó.

Finalmente, John Kelvin señaló que supuestamente su caso está siendo usado para tapar la grave crisis política que enfrenta nuestro país.

