¿Cambio radical? El cantante John Kelvin (Jonathan Sarmiento) fue liberado de prisión hace una semana, donde se encontraba recluido por golpear brutalmente a su expareja Dalia Durán. Ahora, se dedica a predicar la palabra de Dios en sus redes sociales.

En una de sus historias de Instagram, el intérprete publicó una foto suya con el siguiente mensaje: “Él quiere que lo busques, tocará tu corazón como lo hizo conmigo y me sanó”. Además, agregó el hashtag “Perdón divino”.

Como se recuerda, cuando el artista dejó la cárcel, llevaba consigo una imagen de la Virgen de Guadalupe, lo que causó sorpresas y cuestionamientos de sus detractores.

Hasta el momento, Sarmiento no ha dado ninguna entrevista. En su programa, Magaly Medina informó que el cumbiambero estaba dispuesto a realizar una conferencia de prensa el 31 de octubre, pero se desanimó por razones que se desconocen hasta el momento.

NO SE ARREPIENTE

John Kelvin también utiliza sus redes sociales para promocionar su canción ‘Pido perdón’, compuesta tras las rejas. En ella, afirma que cometió “un error”, pero no un delito.

“Lamento mucho lo ocurrido, no hay motivo, yo no soy un delincuente, soy humano, he cometido un error. Un error, no un delito que me llevó a la tumba de esta prisión”, dice la primera parte de su tema.

En otra parte de la canción, el cantante aprovecha en pedirle disculpas a su madre y a sus hijos por el dolor que les causó durante todo este tiempo. No obstante, algunos usuarios cuestionaron al cumbiambero por no mencionar a Dalia Durán.

