Johanna San Miguel finalmente rompió su silencio luego de la tremenda polémica que se levantó el pasado jueves, cuando Ducelia Echevarría fue suspendida de manera indefinida de EEG por la falta de respeto a la conductora de ‘Esto es Guerra’ en vivo. La ‘chata’ indicó que ella ya “vivió mucho”; incluso, que salió del programa por sus malas actitudes.

La ‘mamá leona’ señaló que no le gustaría que la ‘combatiente’ se vaya del programa, además afirmó que muchos fans la estuvieron molestando y culpando por la suspensión de Ducelia Echevarría, pero ella ya se acostumbró a los comentarios en su contra.

“Yo ya he vivido mucho. Salí de este programa por malas actitudes mías”, dice Johana San Miguel. Ante esto, la ‘reina de Pozuzo’ rompió en llanto al escuchar a Johanna San Miguel.

Johanna San Miguel responde a las disculpas de Dulcelia Echevarría

¿Qué pasó entre Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría?

Un tenso momento se vivió durante la última edición de ‘Esto es Guerra’ cuando Johanna San Miguel y Ducelia Echevarría se enfrentaron en vivo. La modelo señaló que le molestó mucho que la conductora del reality dijera que ella había abandonado una de las competencias.

“Si no estás mintiendo Johanna y quieres decir que yo abandoné, entonces no entiendes. Si no estás entendiendo la situación, entonces es tu problema. Ya no diré nada más, en mi consciencia queda que no abandoné y solo fue eso”, comentó.

Lejos de molestarse por el más reciente comentario de una de sus engreídas, Johanna San Miguel se animó a señalar que ella entendía perfectamente a Ducelia Echevarría, especialmente porque habían trabajado juntas en su equipo.

“La conozco, la he vivido en mi equipo. (¿Cómo es?) Es una persona impulsiva, es una persona bastante sentimental, es vulnerable, es una persona que tiene mucha fuerza, pero también muy sensible. Ella se siente a veces atacada por los comentarios”, dijo la conductora.

Estas palabras al parecer le incomodaron a la integrante de los ‘combatientes’, quien precisó que ella se encontraba en el reality para competir y no para que la conductora haga un análisis psicológico sobre su personalidad.

“Yo estoy acá para competir, no para que me hagan un análisis psicológico, así que solamente me voy a dedicar a competir, nada más. A mí nadie me dice qué decir Johanna, tengo 30 años bien puestos, a mí nadie me tiene nada que decir acá en el micrófono”, indicó.

Debido a que en ese momento sus compañeros y la producción de ‘Esto es Guerra’ se encontraban haciendo bulla, Johanna San Miguel le pidió a la rubia que vuelva a repetir lo que había mencionado. “No escucho nada, no te logro entender, ¿me puedes repetir por favor lo que estás diciendo?”, señaló.

En ese momento Renzo Schuller tomó la palabra e indicó que no estaba permitido que se le falte el respeto a los conductores. “Una cosa es reclamar, una cosa es que no estemos de acuerdo, pero faltarle el respeto al conductor, no se hace eso, hay que respetar esa barrera”, sentenció.

Mientras Ducelia Echevarría se retira del set de ‘Esto es Guerra’, Johanna San Miguel dejó en claro que si en algún momento le dio su apoyo a la chica reality, ya no lo volvería a hacer. “Nunca más, si algún día estuve a tu lado, te di la mano y hablamos tantas cosas, ni más, nunca más”.

“Yo no me merezco esto bajo ninguna circunstancia con la cantidad de veces que yo he hablado con Ducelia, en interno hablando, aconsejándole, tratando de calmarla, haciendo lo mejor, dando lo mejor, para que me haga estás cosas, ¿a mí?”, comentó bastante molesta.