Christian Domínguez habló sobre Isabel Acevedo hace unos días por un video de Tik Tok de la bailarina que supuestamente estaría dedicado para el cantante de cumbia. Él señaló en la entrevista que ella no lo “superaba” y que Acevedo lo hizo escoger entre su hijo o ella, motivo por el que habría acabado la relación.

Isabel Acevedo decidió no quedarse callada y dio su versión de los hechos a ‘En Boca de Todos’, donde le pidió a Domínguez que deje de ‘stalkearla’ en redes sociales. Además, negó que su relación llegó a su fin porque ella dio a elegir a Domínguez entre su hijo o ella.

“Estoy harta de ese tema porque no me suma ¡Ya fue! Jamás me pondría en comparación con una criatura que no tiene nada que ver en esta situación y más, porque tengo una linda amistad con su hija; por el cariño y el amor que hemos tenido en algún momento”, comentó la integrante de ‘Esto es Guerra’.

Del mismo modo, indicó que era “súper bajo” que el cantante diga cosas como esas. “Cuando entré a la televisión, estar con él me perjudicó (...) Ya cerré ese capítulo. Estoy trabajando y creciendo”, afirmó.

Isabel Acevedo a Christian Domínguez: Que me deje de 'stalkear'