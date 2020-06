La exagente de la Policía Nacional Jossmery Toledo expresó su indignación y dolor tras la difusión de sus fotos y videos íntimos en las redes sociales. Aunque agradeció el apoyo recibido, no pudo dejar de lado lo destrozada que está. El responsable, según su denuncia, fue una expareja de la PNP. “No merece llevar el uniforme”, anotó en un extenso mensaje en Instagram.

"Hola a todos, quiero empezar agradeciendo sus mensajes de apoyo en estos momentos. Me siento mal, no puedo creer que esto me esté sucediendo. Pero tengo un mensaje para todos, en especial para los que están buscando mis imágenes y videos íntimos: Eso está mal, me entristece vivir en una sociedad que disfrute el morbo y que se regocije con el sufrimiento de otros”, indicó Toledo tras remarcar que no se arrepiente de haberse grabado, pero lamentó que hayan traicionado su confianza.

“No me arrepiento, no tengo de qué. Todas las personas tienen el derecho de vivir su sexualidad como mejor les plazca, lo que está mal es traicionar la confianza de alguien, sobre todo si se supone que esa persona es especial para ti. Lo que está mal es difundir material íntimo, eso es violencia de género y vulneración del derecho a la intimidad”.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

Mensajes de Jossmery Toledo en Instagram.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Thalía anuncia nuevos proyectos