La modelo colombiana Greysi Ortega ofreció una entrevista al programa “Magaly TV, la firme” y habló de las dificultades que vivió tras someterse a la operación de manga gástrica y no dejar que un especialista la atienda tras su cirugía.

En conversación con el programa de Magaly Medina, la hermana de Milena Zárate contó que llegó a bajar 33 kilos tras la operación. Según contó, vio a algunas famosas que se habían sometido a la cirugía y decidió hacérsela.

“Primero vi a Mirella (Paz) y luego a Micheille (Soifer), las vi sexy, lindas y dije: ‘si ellas pueden, porque yo no puedo’... Llega el momento en el que se me empieza a caer el cabello y para mí era algo crónico. Me quedaba con el cabello en la mano y decía: ‘no quiero’”, señaló Ortega.

La modelo colombiana contó que tras someterse a la operación de manga gástrica, decidió no continuar con el proceso post operatorio, ni dejó que un nutricionista llevara su caso ni le de recomendaciones.

“La que creía que todo lo podía hacer era yo, mi psicóloga, nutricionista yo era todo y salió mal. Todo lo que comía lo rechazaba, yo misma iba al baño y lo vomitaba, no quería tener nada en el estómago”, contó Greysi.

“El almuerzo era como una sopa, tres o cuatro cucharadas y terminaba. Llego en un momento que para mí se volvió una rutina vomitar”, agregó. Cabe señalar que Greysi Ortega señaló que ahora se está tratando con un nutricionista y busca recuperarse.

