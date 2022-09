Giuliana Rengifo volvió a aparecer en televisión para enviarle un mensaje directo a la fiscal Katherine Tapia . Esta vez, la cantante de cumbia ofreció una entrevista al programa ‘En boca de todos’, donde no solo evidenció su indignación con la esposa del notario pucallpino Paul Pineda, sino que también se refirió a Magaly Medina .

“Si un hombre miente, se oculta. Él no lo ha hecho y no lo hará, se vienen más cosas si siguen tratando de dejarme a mi mal” , comentó.

Además, le exigió a la fiscal que se retracte, luego de que la tildó de “sinvergüenza e interesada”.

“Yo no le hago daño a nadie, y ahora aténganse a las consecuencias sino se retractan porque yo no me voy a quedar tranquila, porque tengo una familia, tengo unas hijas, porque existe el bullying, señores. De frente te digo Magaly Medina para con esto, el señor Paul es una persona separada desde hace varias veces. (A la esposa) No te dejes llevar y no te identifiques con nadie que no se ha identificado contigo porque nadie te ha sacado la vuelta y nadie se ha metido en tu relación”, comentó.