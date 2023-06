El presentador de televisión Gian Piero Díaz generó curiosidad y pena entre sus seguidores debido al distanciamiento que ha mantenido con Renzo Schuller, su excompañero y amigo de muchos años. En una reciente entrevista, el conductor afirmó que aún existe respeto entre ambos.

Desde hace un tiempo considerable, los exconductores del exitoso programa Combate habrían decidido poner fin a su amistad, sin embargo, nunca revelaron públicamente los motivos que los llevaron a tomar caminos separados y mostrarse ausentes en la vida del otro.

“Finalmente lo que salió en prensa o lo que sigue saliendo, creo que la verdad solo lo sabemos Renzo y yo y por respeto, y entiéndase que todavía hay un cariño a él a su familia y todo. Tanto él y como yo no comentamos, no hablamos, no decimos y ya” , reveló.

Recientemente, Gian Piero Díaz fue invitado al programa de YouTube ‘Preguntas que arden’, conducido por Cristopher Gianotti, donde no dudó en responder todo tipo de interrogantes. Al ser consultado sobre su relación con Renzo Schuller, el presentador se refirió a la situación con respeto y consideración.

“Creo que es la forma más respetuosa y más madura de poder asumir una noticia, una información pensando en el otro a pasar que haya pasado x cosas. Son muchos años de amistad, cariño, respeto he insisto que siento todavía está ahí y que el tiempo será en cargado que esto de alguna manera u otra vuelva a su curso normal”, añadió.





