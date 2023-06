Gian Piero Díaz se mostró entusiasmado al presentar la iniciativa ecológica de Cassinelli y la ONG Oceana, llamada ‘Apología de un parque’, que recuerda el derrame de once mil barriles de petróleo en el mar de Ventanilla en enero del 2022.

Como figura principal, Díaz resaltó la propuesta paisajista que la tienda retail diseñó para difundir el tema: “estoy contento de formar parte de esta propuesta presentada por Cassinelli de la mano de la ONG Oceana y en sociedad con Jordi Puig, han creado un espacio maravilloso que representa el trabajo por la lucha del medio ambiente”, comentó.

El animador, quien también es gerente de la agencia Acción Comunicativa, espera que más empresas se sumen a esta causa. Cabe agregar que ‘Apología de un parque’, según el portal Arquiproducts, es un tributo a los espacios ecológicos que consiste en una propuesta paisajista desarrollada en un espacio de 392 m2.

Por otro lado, el exconductor de ‘Esto es Guerra’ comentó estar feliz por la gran aceptación que su programa ‘Tu mejor compra’ (Willax) y aseguró no extrañar los realities: “Tu mejor compra’ está muy bueno, a veces me toca animar con Marianita, es un programa que está creciendo muy bien. Me siento cómodo en el formato, estoy en una etapa de mi vida donde busco más tranquilidad y nuevas cosas, tengo tiempo también para dedicarme al tema del marketing y la comunicación. Puedo administrar mejor el tiempo con mi familia y el trabajo”, detalló.

Se mostró contento, además, por el éxito de ‘El gran chef’, la nueva competencia de ‘Esto es guerra’: “Siempre habrá público para ‘EEG’ y eso lo puedo asegurar, habrá mejores o peores momentos, pero es un formato que se sabe reinventar, que sabe manejar los tiempos. Es casi una motivación para que ‘Esto es guerra’ haga nuevas cosas, finalmente es una buena opción para la gente. ‘El gran chef’ me parece que está divertido y ahora la nueva temporada se viene con todo. Mi favorito es Mister Peet, por si acaso”, dijo entre risas.

Sin embargo, el popular ‘Gian Pipi’ no descansa y, paralelo a su trabajo en Willax TV, ahora es gerente de marketing de Acción Comunicativa y Sinargollas, trabaja en nuevos proyectos de televisión, teatro y cine.

“Hay la idea de hacer una película hacer, programas de televisión, estamos bien. Voy a grabar un piloto con Gino Tassara, será un programa de entrevistas, un programa donde nos vamos a divertir, a mí me gusta es la comedia, el humor, la joda. Vamos a estar en un horario que nos permita hablar de todo”, finalizó.

En el evento de Cassinelli también asistieron diversas figuras del espectáculo y empresaria respaldando esta causa que busca crear conciencia para el cuidado del medio ambiente.

VIDEO RECOMENDADO