Gian Marco, reconocido cantante y compositor peruano, dejó sorprendidos a sus seguidores al compartir una reveladora publicación en la que informó haber superado exitosamente una enfermedad. El intérprete de éxitos como “Una canción de amor” sorprendió a sus seguidores al revelar detalles de su recuperación tras someterse a una intervención quirúrgica recomendada por su médico, luego de realizar una resonancia magnética.

A través de un emotivo mensaje compartido en sus redes sociales, Gian Marco expresó su profundo agradecimiento al equipo médico que lo atendió durante este proceso, así como a sus hijos, su madre, su novia y su mánager, quienes lo acompañaron en los momentos difíciles. A pesar de su gratitud hacia ellos, el cantante optó por no divulgar la razón exacta de la operación ni los detalles específicos de la enfermedad que lo aquejaba.

“Decido contar esta historia porque me siento vivo, porque solo quiero agradecer el poder estar aquí y continuar los planes de la vida. El mes pasado, luego de unos chequeos de rutina, mi cuerpo me dio señales de que algo no andaba bien. Mi doctor me recomienda investigar un poco más y hacer resonancia. Luego de algunos días de espera y ver resultados, las noticias no eran alentadoras, así que tuve que entrar a cirugía la semana pasada” , se lee al principio del texto.

El talentoso artista destacó la importancia de contar con un equipo médico profesional y comprometido, reconociendo el esfuerzo y la dedicación que brindaron para su pronta recuperación. Además, Gian Marco expresó su gratitud hacia sus seres queridos, cuyo apoyo incondicional fue fundamental en su proceso de sanación.

“Luego de una semana de operado gracias a Dios puedo decir que estoy libre de esa enfermedad que no quiero mencionar. Pensé mucho en mi padre, en gente cercana que amo y se fue de este plano de un momento a otro. La vida es un suspiro… No callen. No le pongan energía a lo que no te suma ni vale la pena. El silencio enferma…a mi me pasó factura”, agregó.

Si bien los detalles exactos de la enfermedad y la intervención se mantienen en privado, la noticia de la recuperación exitosa de Gian Marco ha generado una ola de mensajes de apoyo y alegría por parte de sus seguidores, quienes han expresado su alivio al ver al artista recuperado y listo para retomar sus actividades profesionales.