Génesis Tapia admitió que todo el amor que siente por su esposo Kike Marquéz se mantiene. Sin embargo, hasta que compruebe que él no le falló, continuará con el divorcio con el padre de dos de sus hijos.

Como se recuerda, la semana pasada la abogada anunció la noticia en sus redes sociales señalando que su matrimonio “está irremediablemente destruido”. Si bien no dio muchos detalles, señaló que los seguirán viendo juntos por sus hijos.

Kike Marquéz, por su parte, expuso públicamente que no estaba de acuerdo con la decisión y que luchará por ella hasta que se solucionen los “malentendidos”. A esto, Génesis reveló que aún lo ama, pero no es todo: ”amor hay, creo que de ambos, pero tengo convicciones claras y hasta que llegue a la verdad, no desistiré de mi proceso. [...] Yo lo amo, pero a veces toca soltar”, dijo a Trome

Asimismo, declaró que siguen viviendo juntos e incluso pronto tienen un viaje programado, por lo que se están dificultando las cosas: “Él no se ha ido de la casa porque legalmente no puedo obligarlo a ello y las niñas no lo han permitido. Este fin de semana tenemos un viaje, al interior del país, que ya teníamos pactado hace meses y la verdad eso lo está complicando más. Hoy (ayer) tengo reunión con mi abogado, porque no será divorcio de mutuo acuerdo”, puntualizó.

