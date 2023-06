Álvaro Pérez Moral, exintegrante de ‘Combate’ y que hoy es reportero, lanzó una grave denuncia en la entrevista que ofreció al periodista Anthony Casimiro para su canal de TikTok, y provocó que los nombres de Juan y Miguel Barbarán, conocidos como los hermanos ‘Paletazo’, se encuentren en el ojo de la tormenta.

Todo comenzó cuando el comunicador fue consultado sobre si alguna vez había recibido una propuesta indecente para trabajar en algún medio de comunicación, y él terminó revelando que unos famosos hermanos que tienen un salón de belleza habrían intentado aprovecharse de él.

“Cuando salí de Combate y estaba buscando trabajo, unos hermanos que tienen un salón de belleza... a buen entendedor pocas palabras... yo tengo todas las pruebas y los hue... bien puestos para decirlo... iban al programa concurso ‘Todo o nada’ y fueron muy educados conmigo, muy caballeros. Les pregunté si les podía manejar sus redes sociales”, comenzó contando.

Álvaro Pérez contó que tras ello acudió al departamento de los hermanos con su CV impreso, pero finalmente se llevó una amarga experiencia cuando uno de ellos le sugirió tener un vínculo más allá que una relación laboral.

“ Uno de ellos prácticamente me terminó diciendo que si me acostaba con él, me iba dar todo lo que yo quería. Me sentí muy ofendido. Prácticamente, lo mandé a la m.... ”, reveló para luego señalar que esta persona intentó ofrecerle disculpas.

“Cada vez que lo veo me da asco, la gente que se aprovecha de un jovencito, de una persona que te está yendo a tocar la puerta para trabajar y la pones en esa situación, creo que son unos hijos de...”, cuestionó el periodista.