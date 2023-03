Flavia Laos visitó este viernes el set de “Esto es Guerra” para promocionar su nueva canción “Si se nos da”, y aprovechó para desmentir los rumores de una crisis en su relación con Austin Palao.

La presencia de su ex Patricio Parodi y Luciana Fuster en los estudios no fue impedimento para que la influencer grite su amor por el chico reality en televisión nacional.

“Bueno bebé he venido a apoyarte hoy, nunca he venido a verte al programa, pero aquí estoy, recién tengo la oportunidad de que se dé, voy a presentar mi tema también y me encanta que puedas estar ahí para apoyarme y quiero que sepas que te amo muchísimo con todo mi corazón”, empezó señalando.

La modelo también puso fin a los rumores que señalan que está distanciada de Austin Palao. “La verdad que estamos súper contentos, creo que es nuestro mejor momento de verdad, pero no paramos mostrándolo porque guardamos muchísimo y lo dejamos para la intimidad”, aclaró.

En otro momento, Flavia Laos mandó una clara indirecta para Patricio Parodi al señalar que ahora sí siente que está con una persona que saca lo mejor de ella.

“La verdad es lindo porque cuando estás con una persona que vale la pena como que te hace brillar y siento que él me da esa luz. Obvio que también ese brillo que él tiene es por esta manito. Está más guapo que nunca”, acotó.

Flavia Laos se presenta en EEG