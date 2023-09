Fiorella Retiz decidió hablar públicamente sobre su situación sentimental a través de las redes sociales y dejó en claro que, por el momento, se encuentra totalmente sola.

La integrante de ‘La Casa de Magaly’ usó su perfil de Instagram para responder algunas preguntas de sus seguidores, por lo que no tuvo problemas para responder una interrogante acerca de su vida sentimental.

En respuesta a la pregunta de un seguidor, Fiorella Retiz confirmó que actualmente se encuentra soltera y explicó las razones detrás de su decisión.

“Sí, soltera. Es complicado estar con alguien ahora en pleno proceso de sanación, de trabajo personal, etc. Sin embargo, no me cierro a ninguna posibilidad, solo el tiempo lo dirá” , expresó de manera franca y sincera.

Como se recuerda, la reportera fue vinculada con Aldo Miyashiro, con quien se le ‘ampayó' en abril del año pasado. Sin embargo, Fiorella ha dejado en claro que ya no tiene contacto con el actor y no piensa volver a tener comunicación con él.





