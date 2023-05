Fiorella Cayo sorprendió a sus seguidores al referirse por primera vez al fin de su matrimonio con Miguel Labarthe, de quien se separó en abril del 2022 después de varios años de tener un romance.

La actriz estuvo como invitada en ‘América Hoy’ para hablar sobre los recientes escándalos de infidelidad en el mundo del espectáculo, y terminó dejando entrever que ella también habría sido víctima de un engaño amoroso, motivo por el cual habría decidido divorciarse.

“No puedo contar el motivo por el que me divorcié, pero sí fue muy sorpresivo para mí, de estar enamorada y sentir que si me tiro hacia atrás, esa persona me iba a sostener y nunca iba a soltarme la mano... y me la soltó”, contó la también cantante.

La hermana de Stephanie Cayo no tuvo problemas en continuar hablando de su vida sentimental y reconoció que su separación fue una decisión que la afectó bastante, sin embargo, dijo que su relación era insostenible.

“ Cuando hay una infidelidad, si es verdad que es importante saber que hay una decepción tan grande que puede quebrar el amor. Yo en mi caso, sí fue una enorme decepción y por eso dejé de admirar a la persona que quería tanto, era un tema de valor. Yo creo que la monogamia no va de la mano de la naturaleza humana, pero es una elección y un compromiso”, dijo en el magazine.

Fiorella Cayo también explicó que en algún momento intentó perdonar los errores de su exesposo, pero finalmente decidió no dar marcha atrás al no superar la profunda decepción.

“Cuando hay una infidelidad o deslealtad de algún tipo, si es verdad que hay una decepción tan grande que sí puede quebrar el amor. Mucho depende de la razón de la separación. En mi caso fue una enorme decepción, entonces dejé de admirar a esa persona que sí quería tanto, porque simplemente hay un tema valor (...) La monogamia no es algo natural, pero es una elección y compromiso”, acotó.

