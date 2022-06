Un tenso momento se vivió en la reciente edición de “Esto es Guerra” de este martes, 31 de mayo. Fabio Agostini y Anthony Aranda volvieron a sostener un intercambio de palabras durante una de las competencias del reality.

Todo se inició cuando Rafael Cardozo le recordó al ‘Activador’ que en cualquier momento Johanna San Miguel podría pedir su eliminación, como ya ha pasado antes.

Tras ello, el bailarín solo atinó a responderle que, en lugar de criticar a los “Guerreros”, debía aceptar que tres integrantes de los “Combatientes” dejarán el programa por su bajo puntaje.

Inmediatamente, Fabio Agostini intervino en la discusión y sorprendió al ‘Activador’ con un curioso regalo que lo puso en aprietos frente a sus compañeros.

“Yo tenía un detalle para el ‘Activador’. Le he traído un poquito de atún para el gatito, a ver si coges más energías para ganarle a mi compañero Gino Aseretto porque no le ganas ninguna. Aquí tienes tu atún, (Melissa) Paredes me lo vas a agradecer”, señaló el influencer causando incomodidad en el bailarín.

Fabio Agostini regala atún a Anthony Aranda.

VIDEO RECOMENDADO

Productor de 'América hoy' sabía que Melissa Paredes estaba separada