Una exintegrante de ‘Yahaira y su Orquesta’, agrupación con la que Yahaira Plasencia inició su carrera como solista tras dejar Son Tentación, hizo fuertes revelaciones que dejan mal parada a la salsera peruana.

La cantante peruana Asmir Young estuvo como invitada en el nuevo podcast de Carlos Orozco, y contó que Jefferson Farfán fue el que financió la orquesta y dejó entrever que el exfutbolista de Alianza Lima era quien les pagaba sus honorarios.

“Obviamente que la orquesta era financiada por Farfán, todo era financiado por Farfán. Es la verdad. No me acuerdo (si recibía sus boletas con la empresa del exfutbolista). Yahaira nunca no nos quiso presentar a Jefferson, no tengo ni idea por qué. ‘No me lo vayan a quitar’ (risas). Nunca lo he visto en persona, jamás”, expresó la joven cantante.

En otro momento, Young expuso a Yahaira Plasencia y contó que sólo cantaba dos canciones en toda su presentación, y que incluso en algunas ocasiones tenía que fingir que cantaba mientras otra integrante de su orquesta interpretaba sus canciones.

“Todo el show lo hacíamos nosotras, Yahaira cantaba dos canciones, es la verdad pues (...) Cuando ella se cansaba, Lucy (Young) cantaba y Yahaira hacía como la fonomímica. Era un chambón, Yahaira cantaba muy poquito realmente en esa época. Como jefa es buena, a mí me pagaba muy bien”, contó la artista que ya está dando de qué hablar.