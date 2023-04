El exjuez Jackson Torres, expareja de Deysi Araujo, anunció en “Magaly TV: La Firme” que denunciará a la bailarina por haberle lanzado gaseosa en el rostro durante su lanzamiento como cantante.

En las imágenes difundidas por el programa de Magaly Medina se ve a la modelo lanzándole el líquido de una gaseosa en el rostro al exjuez en pleno escenario dejando atónitas a las personas que se encontraban en el lugar.

“No me parece gracioso este tipo de hechos, ella me ha tirado gaseosa y casi me pasa corriente con el micro. ¿A ver dime si me electrocuto? Eso ha sido algo grave, no es perdonable, no puede normalizarse. Algo que le causa gracia a ella y me pase a mi corriente, yo me puedo morir electrocutado con el micro, no puede hacer eso”, cuestionó el exmagistrado.

El también cantante se mostró indignado con la actitud violencia de Deysi Araujo y anunció que tomará medidas legales. “(¿Le vas a poner una denuncia?) Yo voy a proceder con ella porque esto no es algo normal”, precisó.

Esta no es la primera vez que el exmagistrado denuncia ante la Policía a Deysi Araujo. El pasado 09 marzo también la acusó de violencia psicológica en la comisaría de Laura Caller.