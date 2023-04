Erick Plinio Mendoza, exesposo de Magaly Solier, brindó una actualización del estado de la actriz ayacuchana, quien permanece en el Hospital Regional de Ayacucho luego de haber sido atropellada por un mototaxi y tras protagonizar diversos escándalos en la vía pública.

En una entrevista para Día D, Plinio señaló que la protagonista de ‘La Teta Asustada’ viene siendo atendida por un equipo multidisciplinario que evalúa permanentemente su condición física y psicológica. Además, contó que intentó llevar a sus hijos a visitar a su madre, sin embargo, no pudieron verla por recomendación médica.

“Me manifiestan que por coordinaciones con la psicóloga todavía aún no está saludable psicológicamente y puede tener un impacto psicológico. Entonces por su tranquilidad solamente le he mandado videos de los chicos mandándole fuerzas”, señaló la expareja de Magaly Solier.

En otro momento, Erick Plinio señaló que renunciará a continuar exigiendo una pensión de alimentos a la actriz debido a su delicado estado de salud. Asimismo, se animó a enviarle un mensaje deseándole su pronta recuperación.

“Ahora es tiempo de reflexión. Que ahora pensemos no solo en nosotros, sino en nuestros niños que nos necesitan emocionalmente fuertes y bien de salud… y decirle que renunció al tema de pensión de alimentos que no se preocupe, que se recupere, renuncio a todas las propiedades que ella tiene, que se quede con todo”, señaló.

“Decirle que la aprecio, que la quiero mucho (…) bendecirla porque me ha dado la dicha de ser padre, que se recupere y que no olvide que tiene dos niños hermosos que la quieren mucho y la necesitan pronto recuperada y sana para que puedan pasear”, finalizó.

¿Qué pasó con Magaly Solier?

Magaly Solier ha despertado la preocupación de sus seguidores tras protagonizar diversos escándalos en la vía pública. A finales de marzo, la actriz apareció desorientada con el rostro desfigurado en el hospital María Auxiliadora de San Juan de Miraflores.

En medio de su recuperación donde habría requerido una delicada cirugía, la intérprete de ‘La Teta Asustada’ protagonizó una escena lamentable en Ayacucho cuando fue atropellada por un mototaxi en la avenida Mariscal Cáceres momentos después de intentar entrar a la fuerza en la vivienda de su expareja y padre de sus dos hijos, Erick Plinio.

Tras ello, la actriz ayacuchana se dirigió a denunciar este hecho en una comisaría local, pero causó incidentes en la dependencia policial. En imágenes se le aprecia hablando incoherencias, ingresando y saliendo de la comisaría ayacuchana contando sus pasos, llorando por momentos y gritando después, mientras exigía saber dónde estaba la persona que la atropelló al día anterior.





VIDEO RECOMENDADO: