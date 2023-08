Lesly Reyna, quien se convirtió en Miss Perú en el 2021, ofreció una entrevista a ‘Magaly TV: La Firme’ para contar detalles de cómo es su nueva vida en Nueva York, Estados Unidos luego de cambiar el mundo de las pasarelas por el OnlyFans.

La modelo de 28 años de edad, quien también se desempeña como mesera en un restaurant francés, aprovechó para contar detalles pocos conocidos de su preparación para convertirse en Miss Perú.

Según aseguró ante las cámaras del programa de espectáculos, algunas exigencias que deben cumplir las reinas de belleza llegan a ser extremas con tal de mantener una esbelta figura.

“Yo he pasado de que me obliguen a comer algodón para no engordar, haciendo dietas de solo verdura. Tengo amigas que tuvieron anorexia y problemas alimenticios”, contó la modelo, confirmando así que puso su vida en riesgo para participar en el certamen de Jessica Newton.