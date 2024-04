Hace unos días el nombre de Karen Paniagua saltó a la pantalla chica luego de hacerse popular en TikTok por difundir la cultura peruana y, a su vez, promociona su OnlyFans .

La joven de 25 años asegura que, desde abril de 2021, la plataforma para adultos le hace ganar casi 20 mil dólares. Incluso, también vende merchandising como almohadas con su imagen a 49 dólares y una parte de su anatomía a 159 dólares.

Según contó, antes tenía una cuenta de TikTok, con cuatro millones de seguidores, donde solo se dedicaba a bailar, pero se la cerraron por contenido inapropiado. “Pensé que era una buena oportunidad para juntar los viajes y la cultura y dedicarme más a eso que a hacer bailes, para que no me bajen las cuentas”, dijo para el programa de Magaly Medina.

Ahora, en su nueva cuenta, ya acumula 1.3 millones de seguidores. “Lean y culturícense”, fue el mensaje que le envió a sus llamados ‘Tiburoncitos’.









Por otro lado, la joven indicó que hace cinco años nunca se hubiera imaginado generar dinero por sus redes sociales. “Me han propuesto viajes, dinero. Una vez me ofrecieron como 50 mil soles, muchas cosas, pero ya depende de cada uno si acepta o no. Yo nunca he aceptado”, aclaró.

Karen Paniagua cuenta con dos profesiones, una en ESAM en la carrera de psicología empresarial y otra en curso, de Administración en la UPC.

Perú21 ePaper, ingresa aquí y pruébalo gratis

VIDEO RECOMENDADO