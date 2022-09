Solo faltan tres días para el esperado matrimonio de Ethel Pozo y Julián Alexander, sin embargo, un nuevo suceso pone en aprietos a la hija de Gisela Valcárcel, y es que este miércoles se conoció que su organizadora de bodas se apartó del evento.

El programa “Magaly TV: La Firme” dio a conocer que la reconocida wedding planner, Gabriela Ibárcena, ya no organizará la boda de la engreída de la ‘Señito’ por falta de presupuesto.

Una reportera del programa de espectáculos se comunicó con la organizadora, quien se encargó, junto a sus proveedores, de diseñar la boda, pero ella terminó revelando que ya no trabaja en este evento luego de un año de arduo trabajo.

“Yo ya no le voy a hacer el evento por temas de presupuesto. Igual mantengo la confidencialidad de la que fue cliente mía por casi un año, y se armó todo el diseño de producción, pero al final ya no estaré participando en este evento”, acotó la experta.

Al ser consultada sobre si Ethel Pozo usará su trabajo de todas maneras en su ceremonia que se llevará a cabo este sábado 10 de setiembre, Gabriela Ibárcena consideró que sería antiético. “No lo sé, no creo, no sería ético por parte de su productor ni de los novios”, aseveró.

Nueva despedida de soltera:

A tres días de contraer nupcias con el productor Julián Alexander, los integrantes del programa “América Hoy” le organizaron una nueva despedida de soltera a Ethel Pozo.

La hija de Gisela Valcárcel recurrió a su cuenta de Instagram para compartir fotos y videos de la reunión especial que tuvo junto a Brunella Horna, Janet Barboza, Edson Dávila (‘Giselo’) y el productor Armando Tafur.

VIDEO RECOMENDADO:

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: “tenemos cancha de tenis y de golf”

Sheyla Rojas muestra su enorme mansión en México: "tenemos cancha de tenis y de golf"