María Pía Copello se encuentra atenta a lo que viene haciendo su sucesora, Jazmín Pinedo , en el reality televisivo ‘Esto es guerra’ .

Por ello, luego de enterarse de los conflictos en los cuales se encuentra envuelta, Copello se animó a darle ciertos consejos para que lleve la fiesta en paz con los ‘guerreros’.

“Yo le pido tranquilidad a Jazmín, yo la conozco, esas cosas también pasaron conmigo. Tú sabes, las redes son intensas, la gente se molesta mucho cuando no apoyas a su equipo, son muy fanáticos, tranquilidad no más”, declaró.

Pero eso no es todo. María Pía Copello también brindó unas palabras en torno a la discusión que protagonizó Jazmín Pinedo con Rosángela Espinoza.

“En el calor del momento uno a veces discute. Me pasó una vez y me prometí a mí misma que no me pasaría de nuevo porque uno debe mantener el control ante cámaras”, dijo.