Desde que anunció su retiro de la Policía, Jossmery Toledo suena cada vez más fuerte para ser el nuevo jale del reality ‘Esto es guerra’.

Incluso, los ‘guerreros’ Gino Pesaressi y Jota Benz aprobaron que la expolicía esté en el programa de competencia física.

“Nos comentaron cuando recién empezó la temporada, pero luego vi que cuando presentaron a todas las chicas, nos dimos cuenta que no estaba (...) Sí, sería un súper jale”, dijo Pesaressi en el programa ‘En boca de todos’.

En tanto, Jota sostuvo que ella tiene buen físico. "Pero ella sería un buen jale, tiene todo el carácter de un policía, tiene un súper físico, sí podría ser”, expresó.

¿Jossmery Toledo en 'Esto es guerra'?

PRODUCTOR RESPONDE

Ante las especulaciones del posible ingreso de Jossmery Toledo a ‘Esto es guerra’, el productor Peter Fajardo contó que hace unos días vio a la expolicía en una reunión, pero no conversó sobre su participación en el reality.

“Hace un par de semanas atrás me la crucé una vez en una reunión, pero no conversé con ella sobre el ingreso al programa. Sé que tenía un tema laboral y ya salió su retiro. Yo ahorita no tengo planeado el ingreso de nadie más, por lo menos no está en lo planes inmediato”, refirió Fajardo a Perú21.

Jossmery Toledo se despidió de la PNP

La exagente empleó su cuenta de Instagram para contar sobre su último día en la Dirección de Lavado de Activos, unidad a la que pertenecía, y, según manifestó, se encuentra triste tras su alejamiento de la institución a la que perteneció desde 2014. Esto pese a que fue ella misma la que presentó el pedido de ser apartada.

“Quiero comentarles que lamentablemente ya aceptaron mi solicitud de pase al retiro. Demoró porque el procedimiento es así, tienen que evaluar para ver si es que me dan de baja o no y ya aceptaron mi solicitud. Hoy es el último día que hice mi servicio (...) Estoy un poco triste, porque de todas maneras le agarras costumbre y cariño a la institución porque es muy hermosa", contó.

Toledo aprovechó su historia, además, para responder por primera vez a las críticas que hiciera en su momento Magaly Medina, quien cuestionaba que la joven no haya ascendido de grado por supuesta falta de capacidades o reconocimientos por su desempeño.

“(La Policía) tiene muchos campos para aprender del cual aprendí bastante aunque digan que no he hecho cursos. De cierta manera lo he hecho, pero -de repente- no han sacado ciertas cosas, que he tenido felicitaciones y todo eso, pero ya se enterarán el motivo por el cual pedí mi retiro, espero que no me critiquen”, explicó.

